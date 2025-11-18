Natura Bissé a Rome Cavalieri | quando la digitopressione incontra i diamanti

Qui, dove Serena Williams ha conosciuto il marito Alexis Ohanian (come lei stessa ha raccontato alla stampa) o dove Silvana Mangano scese quella indimenticabile scalinata, nel film La mia signora (episodio Eritrea di Luigi Comencini), nel cuore più verde di Roma, è arrivato un nuovo trattamento skincare da Oscar. Siamo nel Cavalieri Grand Spa Club dell’hotel Rome Cavalieri, A Walford Astoria Hotel: il luogo scelto da Natura Bissé, luxury skincare brand nato a Barcellona nel 1979, per lanciare il trattamento Diamond Acu-Energy. Tributo al 25esimo anniversario della sua iconica Diamond Collection, combina le formule anti-età della linea con le tecniche orientali di digitopressione. 🔗 Leggi su Amica.it

