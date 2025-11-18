natasha cazenave confermata direttore esecutivo di esma

Natasha Cazenave resterà alla guida dell’ ESMA fino al 2031. Il Board of Supervisors dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha infatti deciso di rinnovarne il mandato. Cazenave resterà direttore esecutivo per un secondo periodo quinquennale. Un forte segno di fiducia, la riconferma, come confermato anche da Verena Ross. Quest’ultima, presidente dell’ESMA, ha parlato della «forte leadership, visione e dedizione» dimostrate da Cazenave durante il primo mandato. E quest’ultima ha risposto sottolineando di essere «onorata della fiducia» dimostratale dal Consiglio e dalla presidente Ross. 🔗 Leggi su Lettera43.it

