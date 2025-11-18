Natale alla Nxt Station | apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live

Ecodibergamo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BERGAMO ON ICE. Dal 22 novembre al 11 gennaio 2026 Piazzale degli Alpini si trasforma in un mondo di ghiaccio e luci, con una pista di pattinaggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

natale alla nxt station apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live

© Ecodibergamo.it - Natale alla Nxt Station: apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live

Leggi anche questi approfondimenti

natale nxt station apreNatale alla Nxt Station: apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live - Dal 22 novembre al 11 gennaio 2026 Piazzale degli Alpini si trasforma in un mondo di ghiaccio e luci, con una pista di pattinaggio. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Natale Nxt Station Apre