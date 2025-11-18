Nasce il Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese | tre giorni di magia e tradizione a San Giorgio del Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti La magia del Natale arriva nel cuore del Sannio con la prima edizione del “Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese”, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025 presso Villa Serenitas. Un evento unico nel suo genere, organizzato per regalare tre giornate di pura atmosfera natalizia, tra luci, musica, sapori e sorrisi per tutta la famiglia. L’evento è organizzato dalla Siano Eventi in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio del Sannio ed il patrocinio morale del Comune di San Giorgio del Sanniio. Dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, Villa Serenitas si trasformerà in un vero e proprio Christmas Village, con un programma ricco e continuativo: spettacoli, musica dal vivo, animazione per bambini, stand gastronomici a km 0 e mercatini artigianali faranno da cornice a un percorso suggestivo interamente dedicato alla magia del Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
