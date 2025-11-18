Nasce il Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese | tre giorni di magia e tradizione a San Giorgio del Sannio

Anteprima24.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La magia del Natale arriva nel cuore del Sannio con la prima edizione del “Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese”, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025 presso Villa Serenitas. Un evento unico nel suo genere, organizzato per regalare tre giornate di pura atmosfera natalizia, tra luci, musica, sapori e sorrisi per tutta la famiglia.  L’evento è organizzato dalla Siano Eventi in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio del Sannio ed il patrocinio morale del Comune di San Giorgio del Sanniio.  Dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, Villa Serenitas si trasformerà in un vero e proprio Christmas Village, con un programma ricco e continuativo: spettacoli, musica dal vivo, animazione per bambini, stand gastronomici a km 0 e mercatini artigianali faranno da cornice a un percorso suggestivo interamente dedicato alla magia del Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

nasce il villaggio di babbo natale sangiorgese tre giorni di magia e tradizione a san giorgio del sannio

© Anteprima24.it - Nasce il Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese: tre giorni di magia e tradizione a San Giorgio del Sannio

Approfondisci con queste news

Il Cilento Outlet accende il Natale: il 22 novembre l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale - Eventi: Spettacoli, musica e magia per l’apertura del Villaggio di Babbo Natale al Cilento Outlet Village. cilentonotizie.it scrive

nasce villaggio babbo natale“I Pacchi Perduti di Babbo Natale”, al Villaggio delle Meraviglie arrivano le mystery box - Milano si veste di luci, profumi e allegria con l’arrivo di una novità che promette di stupire grandi e piccoli: “I Pacchi Perduti di Babbo Natale”, il nuovo stand firmato Tombox Mystery, in arrivo al ... Come scrive timemagazine.it

nasce villaggio babbo nataleVillaggio di Babbo Natale in Piazza Plebiscito a Napoli: è gratis - In Piazza Plebiscito a Napoli, in occasione delle festività, a partire dall'8 dicembre 2025 aprirà il Villaggio di Babbo Natale gratis. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nasce Villaggio Babbo Natale