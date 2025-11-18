Napoli World 2025 La musica unisce Napoli e Marsiglia
Napoli World 2025. Dal 26 al 28 novembre, un ponte musicale fra Napoli e Marsiglia con la guida artistica di Enzo Avitabile La quarta edizione del festival “Napoli World”, diretto artisticamente da Enzo Avitabile, inaugura il 27 novembre con una speciale Anteprima che sigla la partnership strategica e artistica tra due città simbolo del Mediterraneo, . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
Le voci del pubblico del Napoli World! Tra emozioni, sorrisi e impressioni a caldo, i concerti di stasera hanno lasciato un segno nel cuore di chi c’era E domani… vi aspettiamo per l’ultima serata del festival: non perdete l’occasione di vivere ancora una volta l - facebook.com Vai su Facebook
MUSICA - "Napoli World", la quarta edizione del festival dal 27 al 29 novembre - Napoli si prepara a rafforzare la sua posizione di hub globale della world music con la quarta edizione di "Napoli World", il professional meet- Da napolimagazine.com
Napoli World il festival internazionale della world music - Napoli torna a farsi snodo vitale della world music: dal 27 al 29 novembre la città accoglie la quarta edizione di Napoli World ... Lo riporta newsic.it
Napoli World 2025. Anteprima, date e programma del festival - Napoli World 2025 propone una nuova edizione costruita per rafforzare il ruolo della città nel panorama musicale mediterraneo. Secondo napolike.it
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 - Tra le novità più significative dell’edizione 2025 spicca l’ampliamento del percorso urbano: Piazza Mercato e Piazza Sant’Anna entreranno ufficialmente a far ... Secondo 2anews.it
Enzo Avitabile inaugura il Festival Napoli World 2025 al Conservatorio S. Pietro a Majella - Pietro a Majella da Enzo Avitabile con una esibizione inedita di tarantella mantrica ricca di ... Come scrive ilmattino.it
Musica: gemellaggio con mandolini tra Napoli e Marsiglia - Si aprirà con un'anteprima il 27 novembre, all'insegna di un gemellaggio artistico tra il capoluogo campano e Marsiglia, la quarta edizione "Napoli World", festival diretto artisticamente da Enzo Avit ... Da ansa.it