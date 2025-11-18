Napoli sentenza netta su Di Lorenzo | Improponibile in campo! svelato poi il motivo

Riccardo Trevisani ha analizzato il momento difficile di Giovanni Di Lorenzo, protagonista di una stagione complessa sia con il Napoli sia con la Nazionale. Il terzino sta vivendo settimane cariche di critiche, alimentate da prestazioni poco brillanti, una condizione fisica precaria e l’assenza di un vero sostituto. Il giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha spiegato perché il capitano appare stanco e perché, in vista dei playoff mondiali di marzo, potrebbe essere necessario trovare una soluzione tattica per alleggerirne il peso. Il giudizio di Trevisani e le difficoltà del capitano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

