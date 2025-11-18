Napoli sentenza netta su Di Lorenzo | Improponibile in campo! svelato poi il motivo
Riccardo Trevisani ha analizzato il momento difficile di Giovanni Di Lorenzo, protagonista di una stagione complessa sia con il Napoli sia con la Nazionale. Il terzino sta vivendo settimane cariche di critiche, alimentate da prestazioni poco brillanti, una condizione fisica precaria e l’assenza di un vero sostituto. Il giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha spiegato perché il capitano appare stanco e perché, in vista dei playoff mondiali di marzo, potrebbe essere necessario trovare una soluzione tattica per alleggerirne il peso. Il giudizio di Trevisani e le difficoltà del capitano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Il mare di Napoli non può essere una fogna e la sentenza del TAR che consente uno scarico fognario di troppo pieno nella zona protetta della Gaiola a Posillipo è inaccettabile” – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed e - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Di Lorenzo: "Conte l'uomo giusto per un sogno" - Il rapporto con la città, Conte, gli obiettivi: "Sei anni ... Come scrive corrieredellosport.it
Bergonzi accusa Di Lorenzo: "Antisportivo su rigore contro Inter". Furia agente e Napoli - Continuano le polemiche per il rigore concesso al Napoli nel big match contro l'Inter, vinto poi 3- Scrive adnkronos.com