Napoli l’agente di Meret si espone sul dualismo in porta | Ha delle conseguenze poi sull’infortunio
Il mercato estivo fatto dal Napoli ha avuto il principale obiettivo di allungare una rosa, che non era attrezzata per il doppio impegno. I diversi acquisti hanno permesso ad Antonio Conte di avere maggiori margini di scelta e di effettuare anche delle rotazioni quando necessario. Ciò lo si è visto soprattutto in porta, con l’acquisto dal Torino di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si sta alternando con il collega Alex Meret, in una situazione in cui al momento è impossibile individuare un vero e proprio titolare. A parlare di questo dualismo è stato anche Federico Pastorello, agente di Meret. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
