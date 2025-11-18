Napoli galleria Principe e guglia dell’Immacolata in piazza del Gesù | la Giunta approva interventi per 11 milioni

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale ha approvato gli interventi di restauro che interesseranno due beni monumentali: la Galleria Principe di Napoli e la guglia dellImmacolata in piazza del Gesù Nuovo. I lavori, per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro, rispondono alla necessità di garantire la sicurezza pubblica e la conservazione di due simboli del patrimonio storico-artistico cittadino.    Il progetto per la Galleria Principe di Napoli rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli – Centro storico”, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo complessivo di 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

