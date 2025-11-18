Napoli Conte ritrova Di Lorenzo Buongiorno e Politano rientrati dagli impegni in Nazionale

Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, dopo aver disputato i due match di qualificazione ai Mondiali con l’Italia, sono rientrati a Napoli a disposizione del tecnico Antonio Conte. Gli azzurri affronteranno l’Atalanta in campionato sabato e il Qarabag in Champions martedì prossimo. Di seguito, il report dell’allenamento odierno: Ssc Napoli Training Center – Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tecnica in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, Conte ritrova Di Lorenzo, Buongiorno e Politano rientrati dagli impegni in Nazionale

