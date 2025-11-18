Mora, Zamboni, Dossena, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi 5riportatti da parlami.eu: Mora: “Italia-Norvegia lascia l’amaro in bocca, Napoli? Mi aspetto una reazione, il rientro di Lukaku è molto importante”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Italia-Norvegia? Questo lascia un pò l’amaro in bocca, con tutto il rispetto per la Novegia e per Haaland, credo che l’Italia ne esca con le ossa rotte e una prestazione che lascia più ombre che luci, serve un piano giusto per giocarsi lo spareggio, con una condizione psico-fisica ideale. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, con Atalanta e Qarabag servirebbero due vittorie, Lukaku ha un peso importante nello spogliatoio”