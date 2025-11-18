Napoli-Atalanta divieto di trasferta per i residenti in Lombardia e… in Germania

Era già successo per la sfida contro l’Eintracht Francoforte in Champions League di inizio mese: settore ospiti chiuso per i tifosi tedeschi e divieto anche per i residenti in provincia di Bergamo, alla luce dello storico gemellaggio che unisce le due tifoserie. Anche questa volta, il Napoli per la sfida con l’Atalanta di sabato 22 novembre (ore 20:45) blinda il settore ospiti del Maradona, vietandolo non solo ai bergamaschi, ma in generale a tutti i residenti in Lombardia. E, per l’appunto, ai tedeschi. La decisione non giunge come una sorpresa ed è stata comunicata lunedì 17 novembre anche dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

