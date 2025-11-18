Napoli agguato per un video hot con la figlia di un narcos | 23enne ucciso per errore

Stava per diventare padre Umberto Catanzaro il calciatore di 23 anni della Nuova Napoli Nord rimasto vittima di un agguato in via Conte di Mola e colpito per?errore? dai sicari che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, agguato per un video hot con la figlia di un narcos: 23enne ucciso per errore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Napoli, morto il 23enne vittima di un #agguato per vendicare un video hard | https://shorturl.at/EzvHy - facebook.com Vai su Facebook

#Agguato mortale a #Napoli. Un 26enne è stato ucciso in strada con diversi colpi d'arma da fuoco. A sparare degli sconosciuti. L'uomo è morto dopo l'arrivo al pronto soccorso. Vai su X

Napoli, agguato per un video hot con la figlia di un narcos: 23enne ucciso per errore - Stava per diventare padre Umberto Catanzaro il calciatore di 23 anni della Nuova Napoli Nord rimasto vittima di un agguato in via Conte di Mola e colpito per “errore” dai sicari ... ilmattino.it scrive

Agguato ai Quartieri spagnoli per il video hard, si aggravano le posizioni di Percich e complici - Si aggravano le posizioni giuridiche dei 5 soggetti arrestati (un capoclan, una giovane donna e di due minorenni) in seguito all’agguato che ha colpito Umberto Catanzaro. Segnala internapoli.it

Spari per vendicare la diffusione di un video hard: Umberto Catanzaro, colpito per sbaglio, muore dopo due mesi di agonia - Secondo gli inquirenti, il raid fu organizzato dal padre della ragazza, ma i sicari avrebbero sbagliato bersaglio colpendo con colpi d’arma da fuoco la persona sbagliata ... Lo riporta today.it