Napoli agguato per un video hot con la figlia di un narcos | 23enne ucciso per errore

Ilmattino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava per diventare padre Umberto Catanzaro il calciatore di 23 anni della Nuova Napoli Nord rimasto vittima di un agguato in via Conte di Mola e colpito per?errore? dai sicari che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli agguato video hotNapoli, agguato per un video hot con la figlia di un narcos: 23enne ucciso per errore - Stava per diventare padre Umberto Catanzaro il calciatore di 23 anni della Nuova Napoli Nord rimasto vittima di un agguato in via Conte di Mola e colpito per “errore” dai sicari ... ilmattino.it scrive

