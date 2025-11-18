Musical ' Sapore di mare'

Sapore di mare Il musical - con la partecipazione di Fatima Trotta.Un viaggio emozionante negli spensierati Anni ’60, tra amori estivi, nostalgia e canzoni indimenticabili. Ispirato al celebre film cult della commedia italiana, lo spettacolo porta in scena le atmosfere magiche delle estati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre 2025 SAPORE DI MARE Il Musical adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi costumi, trucco e acconciatura di Diego Dalla Palma regia di Maurizio Colombi con Fatima Trotta Il celebre film dei fratelli Vanzin - facebook.com Vai su Facebook

Sapore di Mare - Il musical. Partenza sprint per la nuova Stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche marcheinfinite.com/2025/11/12/sap… Vai su X

"Sapore di Mare – Il Musical" arriva per la prima volta a teatro - Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni 60, un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e Paolo ... Come scrive tg24.sky.it

Vanzina presenta Sapore di mare musical,momento irripetibile - "E' come un karaoke della nostra vita, un film che ci è sfuggito di mano, irripetibile , parte dell'immaginario eterno della gioventù e ogni nuova generazione ci trova qualcosa". Da ansa.it

Sapore di Mare, il film-cult dei Vanzina diventa un musical e debutta a Montecatini - cult degli anni Ottanta – amatissimo dappertutto, ma specialmente nella Toscana in cui è ambientato ... Scrive lanazione.it