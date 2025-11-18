Muore a 19 anni in un incidente a Milano svolta nelle indagini | l'amico senza patente non guidava il Suv

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20enne senza patente accusato di aver guidato il Suv che ha investito un'Opel Corsa in viale Testi a Milano, in realtà non era il conducente del bolide. Alla guida, forse, un 23enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

muore 19 anni incidenteMuore a 19 anni in un incidente a Milano, svolta nelle indagini: l’amico senza patente non guidava il Suv - Il 20enne senza patente accusato di aver guidato il Suv che ha investito un'Opel Corsa in viale Testi a Milano, in realtà non era il conducente del bolide ... fanpage.it scrive

muore 19 anni incidenteAuto si cappotta e prende fuoco: muore una ragazza di 19 anni - Auto si cappotta e prende fuoco: muore una ragazza di 19 anni. Si legge su laprovinciadibiella.it

muore 19 anni incidenteIncidente in viale Fulvio Testi a Milano, il 20enne non era alla guida ma davvero un soccorritore. La svolta dai video: «I miei amici stanno morendo» - Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Muore 19 Anni Incidente