Muore a 19 anni in un incidente a Milano svolta nelle indagini | l'amico senza patente non guidava il Suv

Il 20enne senza patente accusato di aver guidato il Suv che ha investito un'Opel Corsa in viale Testi a Milano, in realtà non era il conducente del bolide. Alla guida, forse, un 23enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore a 19 anni in un incidente a Milano, svolta nelle indagini: l’amico senza patente non guidava il Suv - Il 20enne senza patente accusato di aver guidato il Suv che ha investito un'Opel Corsa in viale Testi a Milano, in realtà non era il conducente del bolide ... fanpage.it scrive

Incidente in viale Fulvio Testi a Milano, il 20enne non era alla guida ma davvero un soccorritore. La svolta dai video: «I miei amici stanno morendo» - Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivamente cercato di salvare gli ... msn.com scrive