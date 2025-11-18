Municipio I Roma inaugurata nuova area giochi di piazza Santa Maria Liberatrice

(Adnkronos) – Il quartiere Testaccio ha riabbracciato i suoi spazi verdi con l’inaugurazione della nuova area giochi di Piazza Santa Maria Liberatrice, avvenuta domenica 16 novembre. I lavori di completa riqualificazione, si legge in una nota, conclusi nei mesi scorsi, hanno restituito ai bambini e alle bambine del I Municipio un’area interamente rinnovata, con giochi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

