Mps sale la scommessa per un extra dividendo

Potrebbero esserci presto buone notizie per gli azionisti di Montepaschi. Almeno così sembra dal report diffuso ieri dagli analisti di Jefferies, i quali hanno alzato le loro previsioni per i dividendi 2025-2026 di oltre il 20%. Ma potrebbe non essere tutto qui: nel biennio 2027-2028 le cedole dovrebbero beneficiare delle sinergie derivanti dal matrimonio con Mediobanca con «i rendimenti che potrebbero restare in doppia cifra, nonostante il recente rally del titolo». Se così fosse, Jefferies non esclude che «extra dividendi» o «buyback» possano essere una scelta da considerare. Una strada considerata credibile anche in ragione del fatto che lo stesso amministratore delegato, Luigi Lovaglio (in foto), ha parlato dell'obiettivo di far crescere la consistenza dei dividendi negli anni a venire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, sale la scommessa per un extra dividendo

Leggi anche questi approfondimenti

#Cronache Milazzo (ME), controlli in sale giochi e scommesse: sanzionate due attività dlvr.it/TPJglC Vai su X

I dati del rapporto di Libera svelano connessioni con le mafie. Soldi usati per slot machine, poker, sale bingo e scommesse - facebook.com Vai su Facebook

Mps, sale la scommessa per un extra dividendo - Il titolo ha beneficiato in mattinata della pubblicazione del report, poi però il titolo della banca ha ripiegato pur rimanendo in territorio positivo nel contesto di una giornata in rosso per Piazza ... Lo riporta ilgiornale.it

Mps, spunta Giorgio Girondi (Ufi Filters) con il 3% della banca senese. Scommessa sull’ops a Mediobanca? - Il presidente di Ufi Filters non è nuovo a operazioni nel settore bancario: nel 2020 aveva acquisito circa il 5% di Banco Bpm, da cui è uscito a novembre 2021 con 100 milioni di plusvalenza Giorgio ... Secondo milanofinanza.it