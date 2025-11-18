Mozzarella con latte congelato Sgambato al fianco degli allevatori | Intervenire subito a tutela della filiera
“In Regione dobbiamo portare avanti le battaglie che contano davvero: la tutela dei nostri allevatori bufalini e della mozzarella di bufala, eccellenza del territorio casertano”. Con queste parole Camilla Sgambato, capolista del Partito Democratico in provincia di Caserta alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Salsiccia patate e mozzarella fior di latte, una coppia di ingredienti classici ravvivati da una fresca aggiunta vieni a provarla Via Andrea Solari,12 Milano #orecchiadielefante #cotolettaallamilanese #milanofoodporn #famevera #foodlover - facebook.com Vai su Facebook
Il Tar decide: la mozzarella di bufala si può fare con il latte in polvere - Se non ci saranno interventi della politica la filiera è senza protezioni reali” ... Riporta basilicata24.it
Coldiretti,no a latte bufala congelato in mozzarella non Dop - "Negli ultimi anni, la produzione di mozzarella di bufala ha registrato un notevole incremento, contribuendo significativamente all'economia della regione Campania. Si legge su ansa.it
Lollobrigida, resta il divieto utilizzo del latte congelato in mozzarella di bufala - "Non vi è nessuna volontà ad aprire all'utilizzo di latte congelato per la produzione di mozzarella di bufala". Segnala ansa.it