Mozione di sfiducia a Schifani il sostegno di Schlein alle opposizioni | Sicilia ostaggio di scandali serve alternativa

Palermotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se in Sicilia le opposizioni vanno in ritiro all'Abbazia di San Martino delle Scale per poi annunciare una mozione di sfiducia al presidente della Regione, da Roma a rincarare la dose ci pensa la segretaria del Pd Elly Schlein. Ieri, intervenendo in video collegamento all'iniziativa del partito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

