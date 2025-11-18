Movember i municipi si tingono di blu nel nome della sensibilizzazione

Novembre si tinge di blu. È il colore scelto dalla Fondazione Foresta per accendere i riflettori sulla salute maschile e trasformare questo mese nel simbolo della prevenzione per l'uomo. Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo: illuminare i palazzi delle città per ricordare che la.

