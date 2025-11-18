Moutet inguaia la Francia in Coppa Davis commettendo un peccato di presunzione imperdonabile

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corentin Moutet si rende protagonista di una leggerezza imperdonabile contro il Belgio in Coppa Davis che costa la sconfitta alla Francia. Il suo è un peccato di presunzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

moutet inguaia francia coppaMoutet inguaia la Francia in Coppa Davis commettendo un peccato di presunzione imperdonabile - Corentin Moutet si rende protagonista di una leggerezza imperdonabile contro il Belgio in Coppa Davis che costa la sconfitta alla Francia ... Riporta fanpage.it

LIVE Moutet-Collignon 6-2, 5-7, 5-6, Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA: prima maratona della Final-8 - 40 RIsposta incisiva in avanti di rovescio sullo slice del francese e parità! Lo riporta oasport.it

moutet inguaia francia coppaCoppa Davis: Collignon rimonta uno sciagurato Moutet e porta avanti il Belgio che ora sogna l’impresa - 5 ma Moutet gioca in modo folle i game decisivi del secondo e del terzo set. Secondo ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Moutet Inguaia Francia Coppa