MotoGP 2025 la stagione trionfale di Marco Bezzecchi | talento e vittorie a ritmo di Aprilia
Marco Bezzecchi si è imposto come la grande sorpresa del Campionato MotoGP 2025, chiudendo la stagione al terzo posto in classifica generale con 328 punti. Il pilota italiano del team Aprilia ha conquistato 3 vittorie nelle gare domenicali, di cui l’ultima trionfale nel Gran Premio di Valencia, e 3 vittorie nelle Sprint Race. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aprilia, Rivola: "Questo finale di stagione ci deve spingere all'obiettivo più grande" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ValenciaGP Vai su X
?Scopri la classifica definitiva della stagione 2025 di MotoGP - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP Valencia 2025, gara: Bezzecchi chiude vincendo! Trionfo Aprilia con Raul Fernandez 2°. Di Giannantonio sul podio, Bagnaia out al primo giro - Un perfetto Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Valencia, ultimo atto del mondiale 2025 della MotoGP. Secondo eurosport.it
Marc Marquez campione del mondo disputando l’80% della stagione! Anche il 2026 sarà a senso unico? - Sappiamo bene come Marc Marquez abbia concluso in anticipo la sua stagione a causa ... Da oasport.it
MotoGP Valencia 2025: risultati e ordine di arrivo dell’ultima gara del mondiale - Il GP di Valencia 2025 chiude il Mondiale con il successo di Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Scrive quotidianomotori.com