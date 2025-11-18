Marco Bezzecchi si è imposto come la grande sorpresa del Campionato MotoGP 2025, chiudendo la stagione al terzo posto in classifica generale con 328 punti. Il pilota italiano del team Aprilia ha conquistato 3 vittorie nelle gare domenicali, di cui l’ultima trionfale nel Gran Premio di Valencia, e 3 vittorie nelle Sprint Race. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - MotoGP 2025, la stagione trionfale di Marco Bezzecchi: talento e vittorie a ritmo di Aprilia.