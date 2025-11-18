Mosca | nessun inviato a colloqui Turchia

13.00 Mosca non manderà inviati al tavolo, domani in Turchia, tra il presidente ucraino Zelensky, l'omologo turco Erdogan e -secondo fonti di stampal'inviato Usa Witkoff. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Peskov. "Per ora questi contatti si svolgono senza partecipazione russa; aspetteremo informazioni su cosa si discuterà effettivamente a Istanbul", ha detto. E ha aggiunto: "Al momento non ci sono piani concreti" per contatti fra Putin, Witkoff e la parte turca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it