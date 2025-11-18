Mosca ha sponde nel governo e nell’opposizione ma per fortuna c’è Mattarella

Linkiesta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

mosca ha sponde nel governo e nell8217opposizione ma per fortuna c8217232 mattarella

© Linkiesta.it - Mosca ha sponde nel governo e nell’opposizione, ma per fortuna c’è Mattarella

Approfondisci con queste news

Mosca: 'Kiev provocherà Polonia, vuole la Nato in guerra'. Zelensky: 'La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni' - Dopo avere respinto le accuse di sconfinamenti di suoi droni e jet nei cieli di diversi Paesi Ue, Mosca rilancia accusando l'Ucraina di preparare una "provocazione clamorosa" con un'operazione ostile ... Secondo ansa.it

Afghanistan: pressione su talebani per Governo inclusivo a conferenza Mosca - I rappresentanti dei talebani hanno partecipato alla loro prima conferenza internazionale da quando il movimento ha preso il potere in Afghanistan ad agosto, riunendosi con gli alti ... Segnala milanofinanza.it

mosca ha sponde governoCrollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per l’Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mosca Ha Sponde Governo