Morto nel Suv a Milano il 20enne scagionato | non era alla guida | Alcuni video lo mostrano mentre soccorre gli amici

Due video diffusi sui social mostrano il giovane accorrere per aiutare gli amici dopo il terribile schianto in viale Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morto nel Suv a Milano, il 20enne "scagionato": non era alla guida | Alcuni video lo mostrano mentre soccorre gli amici

Argomenti simili trattati di recente

Focolaio di legionella a Milano, un morto e 8 ricoverati A San Siro, in corso le indagini di Ats. Il contagio avviene esclusivamente attraverso l'inalazione di minuscole gocce di acqua contaminata Vai su X

Allarme legionella a Milano, sospetto focolaio: 11 casi registrati e 1 morto. Controlli a tappeto Continua a leggere: https://www.secoloditalia.it/2025/11/allarme-legionella-a-milano-sospetto-focolaio-11-casi-registrati-e-1-morto-controlli-a-tappeto/ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Milano, i video scagionano il 20enne: era davvero un soccorritore. La scarpa persa e le grida: «I miei amici stanno morendo» - Non era al volante del maxi suv da oltre mezzo milione di euro, ma stava cercando di tirare fuori gli amici dall'abitacolo in fiamme. Lo riporta leggo.it

Suv distrutto, 20enne morto e conducente senza patente: i punti chiave dell'incidente a Milano - Le indagini ricostruiscono la dinamica dell'incidente in Viale Fulvio Testi a Milano e mettono in luce gravi irregolarità. Lo riporta notizie.it

Muore a 19 anni in un incidente a Milano, svolta nelle indagini: l’amico senza patente non guidava il Suv - Il 20enne senza patente accusato di aver guidato il Suv che ha investito un'Opel Corsa in viale Testi a Milano, in realtà non era il conducente del bolide ... Da fanpage.it