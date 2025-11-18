Morto a 61 anni il giudice Stefano Storto

È scomparso a 61 anni il giudice Stefano Storto, figura rispettata del tribunale di Bergamo. Magistrato dal profilo sobrio e dallo stile rigoroso, era considerato dagli avvocati un riferimento di equilibrio e professionalità. Nato da una famiglia di insegnanti originari del Molise e trasferiti a Bergamo, Storto aveva studiato al liceo classico Sarpi prima di laurearsi in Giurisprudenza alla Statale di Milano. La sua carriera iniziò in Sicilia, come pretore a Niscemi. Successivamente fu giudice penale a Crema, Treviglio e infine a Bergamo, dove dopo un breve passaggio in ambito civile lavorò a lungo tra l’Ufficio GipGup e i collegi penali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

