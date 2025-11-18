Morte le Kessler gemelle inseparabili fino all?ultimo respiro
La citazione è inevitabile: «Inseparabili», il film di David Cronenberg (1988) su Beverly ed Elliot Mantle (nei ruoli un superbo Jeremy Irons), storia di due gemelli e, dunque,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Morte le Kessler, gemelle inseparabili fino all'ultimo respiro - La citazione è inevitabile: «Inseparabili», il film di David Cronenberg (1988) su Beverly ed Elliot Mantle (nei ruoli un superbo Jeremy Irons), storia di due gemelli e, ...
