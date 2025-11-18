Morte di Andreea Rabciuc la difesa chiede l' assoluzione per Simone Gresti | Non è responsabile lo dice la perizia

ANCONA – Dopo la richiesta di condanna formulata dalla Procura oggi è stato il giorno dell'arringa difensiva nel processo, con il rito abbreviato, che si sta tenendo al tribunale dorico a carico di Simone Gresti, il 46enne di Moie accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ragazza sparita e trovata morta, difesa 'fidanzato da assolvere' - Nel processo ad Ancona per le accuse di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena, scomparsa nel 2022 e poi ritrovata morta in ... Si legge su ansa.it

Caso Rabciuc, la difesa chiede l'assoluzione di Simone Gresti - Fissata per il 24 marzo la sentenza per il 46enne, accusato di aver maltrattato e indotto al suicidio la compagna di 27 anni. Segnala rainews.it

Andreea Rabciuc, i resti nel casolare e il fidanzato indagato per omicidio - Si aggrava la posizione di Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 a Montecarotto, in provincia di Ancona, dopo una serata trascorsa con amici e un litigio ... Lo riporta avvenire.it