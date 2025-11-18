Morte di Andreea Rabciuc la difesa chiede l' assoluzione per Simone Gresti | Non è responsabile lo dice la perizia

ANCONA – Dopo la richiesta di condanna formulata dalla Procura oggi è stato il giorno dell'arringa difensiva nel processo, con il rito abbreviato, che si sta tenendo al tribunale dorico a carico di Simone Gresti, il 46enne di Moie accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

