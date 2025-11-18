Montenegro-Italia stasera in tv Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario programma streaming
Oggi, martedì 18 novembre, al City Stadium di Niksic, tornerà in scena la Nazionale italiana U21 di calcio. La formazione di Silvio Baldini deve voltare pagina dopo la brutta sconfitta in Polonia e affrontare in trasferta il Montenegro (ore 18.30) per cercare di smuovere immediatamente la classifica e tenersi in linea di galleggiamento relativamente alla qualificazione diretta alla fase finale della rassegna continentale. LA DIRETTA LIVE DI MONTENEGRO-ITALIA U21 DI CALCIO DALLE 18.30 Allo stato attuale delle cose, gli azzurrini sono secondi nel Gruppo E con 12 punti e un distacco di 3 lunghezze dai polacchi a punteggio pieno dopo cinque partite disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
NAZIONALE Sorteggiato il calendario delle azzurre nella pool D degli Europei 2026: - Venerdì 21 agosto ore 16.00: ITALIA - CROAZIA - Sabato 22 agosto ore 15.00: ITALIA - MONTENEGRO - Domenica 23 agosto ore 18.00: ITALIA - SVEZIA - Martedì 2 - facebook.com Vai su Facebook
Montenegro-Italia Under 21: dove vedere in tv la gara di qualificazione agli Europei - L'Italia Under 21 di Silvio Maldini affronta martedì il Montenegro per riscattare la beffa in Polonia. Segnala corriere.it
Montenegro-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 18 novembre, al City Stadium di Niksic, tornerà in scena la Nazionale italiana U21 di calcio. Lo riporta oasport.it
Montenegro-Italia U.21: orario, formazioni, dove vederlo in tv e in streaming - Qualificazioni Europei 2027, l'Italia U21 di Silvio Baldini cerca il riscatto contro il Montenegro dopo la sconfitta contro la Polonia: tutte le info ... Da sport.virgilio.it