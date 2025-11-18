Montenegro-Italia stasera in tv Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario programma streaming

Oggi, martedì 18 novembre, al City Stadium di Niksic, tornerà in scena la Nazionale italiana U21 di calcio. La formazione di Silvio Baldini deve voltare pagina dopo la brutta sconfitta in Polonia e affrontare in trasferta il Montenegro (ore 18.30) per cercare di smuovere immediatamente la classifica e tenersi in linea di galleggiamento relativamente alla qualificazione diretta alla fase finale della rassegna continentale. LA DIRETTA LIVE DI MONTENEGRO-ITALIA U21 DI CALCIO DALLE 18.30 Allo stato attuale delle cose, gli azzurrini sono secondi nel Gruppo E con 12 punti e un distacco di 3 lunghezze dai polacchi a punteggio pieno dopo cinque partite disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

