Montella dà un consiglio su Yildiz | Sarebbe negativo limitarlo in una sola zona del campo ne va della sua crescita… Il messaggio per il 10 della Juventus
Montella, ct della Turchia, ha parlato così del ruolo di Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni sul numero 10 della Juventus. Un talento universale, un diamante grezzo che sarebbe un errore ingabbiare in un unico ruolo. Alla vigilia della super sfida contro la Spagna (valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026), il Commissario Tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento del suo gioiello, Kenan Yildiz. L’allenatore italiano ha elogiato il talento della Juventus, lanciando un messaggio chiaro sul suo potenziale tattico. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati “Limitare Yildiz sarebbe negativo per la sua crescita”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
