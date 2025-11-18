Monteforte Irpino arresti nel clan | la lista civica esclude il candidato coinvolto

Monteforte - È un profilo finora noto soprattutto per la sua attività commerciale e sportiva quello di Giovanni Mazzola, 38 anni, candidato al Consiglio comunale di Monteforte Irpino nella lista civica “È ora”. Ieri mattina è stato raggiunto da una misura di arresti domiciliari disposta dal gip. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, arresti nel clan: la lista civica esclude il candidato coinvolto

Inaugurato il nuovo impianto di gioco a Monteforte Irpino alla presenza di autorità istituzionali e militari - facebook.com Vai su Facebook

Camorra: 44 arresti, ai domiciliari candidato elezioni Monteforte Irpino - Figura anche un candidato al consiglio comunale di Monteforte Irpino, comune al voto il 23 e 24 novembre, tra le persone arrestate nell’inchiesta della Dda di Napoli sulle attività ... Come scrive irpinianews.it

Voto di scambio e clan, arrestato candidato alle amministrative di Monteforte - Tra le persone indagate per voto di scambio nell’inchiesta dei carabinieri di Castello di Cisterna e coordinata dalla Dda di Napoli sono gli 44 arresti, tra carcere e domiciliari. Scrive orticalab.it

Monterforte, scacco al Clan Russo: arrestato un candidato alle amministrative - Un candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino (Avellino) è stato arrestato per la gestione di un centro scommesse, mentre esponenti della maggioranza a Cicciano e di opposizione a Ca. Si legge su corriereirpinia.it