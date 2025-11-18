Montagne di foglie al mercato di Como | banchi sommersi e rischio di scivolare

La segnalazione arriva da alcuni ambulanti del mercato sotto le mura di Como, tra gli alberi che costeggiano le strade, a pochi metri da Porta Torre. C’è chi il foliage lo va ad ammirare nei boschi della Valle Intelvi o nelle passeggiate sul lago, e chi invece dalle foglie d’autunno si ritrova. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Montagne di foglie al mercato di Como: banchi sommersi e rischio di scivolare - Secondo chi ci scrive, il problema non sarebbe nuovo: dopo giornate di vento o pioggia e come normale in autunno, nella zona si formano accumuli consistenti di fogliame senza un intervento tempestivo ... Scrive quicomo.it