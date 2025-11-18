Monsano ' Benvenuti in atelier' | Marta Pasquini apre le porte del proprio laboratorio

Monsano (Ancona), 18 novembre 2025 - La creatività artigianale torna protagonista questo fine settimana con “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa promossa da Cna Federmoda per valorizzare il mondo del fatto su misura, anche La Sarta Beauty di Maura Pasquini, realtà sartoriale di Monsano situata in via Veneto 36, partecipa all’evento aprendo le porte del proprio atelier con un programma dedicato alla moda sostenibile e alla manualità. Maura vi aprirà le porte nel suo laboratorio con “Moda a Impatto Zero”, in programma venerdì e sabato prossimi dalle 17:30 alle 19:00, durante l’evento saranno presentati i nuovi capi realizzati con tessuti naturali e materiali di recupero, tutti pezzi unici pensati per dare nuova vita a stoffe e materiali attraverso un approccio rispettoso dell’ambiente, la presentazione sarà aperta a tutti e sarà accompagnata da un brindisi conviviale, ideale per conoscere la filosofia dell’atelier e apprezzare l’autenticità della produzione artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

