Mondiali Master di scherma la foggiana Zurlo è bronzo nel fioretto femminile
Ai Campionati del Mondo Master in corso di svolgimento a Manama, capitale del Bahrein, sale sul terzo gradino del podio nel fioretto individuale femminile Over 50 Francesca Zurlo.L’atleta e Maestra dell’Olympia Fencing Club, seconda dopo la fase a gironi, è stata esentata dal primo turno della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fabio Di Russo conquista l’argento a squadre ai Mondiali Master di fioretto a Manama, dopo aver superato Gran Bretagna e Stati Uniti e ceduto in finale alla Francia. - facebook.com Vai su Facebook
Cirillo, Pirani e Marino ai Mondiali Master in Canada Vai su X
Scherma, oro mondiale per il ternano Francesco Tiberi: trionfo nella gara a squadre ai Mondiali Master 2025 - Sesta giornata memorabile per la scherma italiana ai Campionati del Mondo Master 2025 di Manama, dove il fiorettista ternano Francesco Tiberi ha conquistato la medaglia d’oro ... ternananews.it scrive
Scherma, oro mondiale a squadre per Francesco Tiberi ai Master 2025 - Il massimo riconoscimento ai Campionati del Mondo Master 2025 di Manama nella gara a squadre della categoria Grand Veteran ... Secondo umbria24.it
Cirillo, Pirani e Marino ai Mondiali Master in Bahrein - Ci sono momenti nella vita di uno sportivo in cui il significato della competizione travalica il semplice risultato. Riporta liguriasport.com