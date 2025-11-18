Mondiali Master 2025 Italia da applausi a Manama | cinque medaglie e oro per Magda Melandri

La fiorettista trionfa nella categoria 60+, argento per Martina Ganassin e tre bronzi firmati Liqin Wei, Francesca Zurlo e Giulio Paroli. Italia a quota 19 podi complessivi. Prosegue la cavalcata trionfale dell’Italia al Campionato del Mondo Master 2025 di Manama, che firma una delle giornate più ricche dell’intera spedizione. A brillare è Magda Melandri, nuova campionessa mondiale nel fioretto femminile 60+, capace di conquistare la sesta medaglia d’oro per gli azzurri. Con lei sul podio anche Liqin Wei, bronzo dopo il derby tricolore in semifinale. Arriva l’argento di Martina Ganassin e un altro bronzo con Francesca Zurlo nel fioretto 50+, mentre nella sciabola maschile 70+ è Giulio Paroli a conquistare un prestigioso terzo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

