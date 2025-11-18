Mondiali Master 2025 Italia da applausi a Manama | cinque medaglie e oro per Magda Melandri
La fiorettista trionfa nella categoria 60+, argento per Martina Ganassin e tre bronzi firmati Liqin Wei, Francesca Zurlo e Giulio Paroli. Italia a quota 19 podi complessivi. Prosegue la cavalcata trionfale dell’Italia al Campionato del Mondo Master 2025 di Manama, che firma una delle giornate più ricche dell’intera spedizione. A brillare è Magda Melandri, nuova campionessa mondiale nel fioretto femminile 60+, capace di conquistare la sesta medaglia d’oro per gli azzurri. Con lei sul podio anche Liqin Wei, bronzo dopo il derby tricolore in semifinale. Arriva l’argento di Martina Ganassin e un altro bronzo con Francesca Zurlo nel fioretto 50+, mentre nella sciabola maschile 70+ è Giulio Paroli a conquistare un prestigioso terzo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fabio Di Russo conquista l’argento a squadre ai Mondiali Master di fioretto a Manama, dopo aver superato Gran Bretagna e Stati Uniti e ceduto in finale alla Francia. - facebook.com Vai su Facebook
Cirillo, Pirani e Marino ai Mondiali Master in Canada Vai su X
Mondiali Master 2025, trionfo Azzurro: oro per il fioretto Grand Veteran e argento per il team Veteran a Manama - Mondiali Master 2025 di Manama: oro per l’Italia nel fioretto maschile Grand Veteran e argento per la squadra Veteran ... Secondo sportface.it
Altre cinque medaglie per l’Italia al Mondiale Master 2025 di Manama, Magda Melandri oro nel fioretto - Conquista il titolo iridato Magda Melandri nella categoria 60+ di fioretto femminile, regalando all'Italia la sesta medaglia d'oro della spedizione ... Da italpress.com
Scherma, oro mondiale per il ternano Francesco Tiberi: trionfo nella gara a squadre ai Mondiali Master 2025 - Sesta giornata memorabile per la scherma italiana ai Campionati del Mondo Master 2025 di Manama, dove il fiorettista ternano Francesco Tiberi ha conquistato la medaglia d’oro ... Riporta ternananews.it