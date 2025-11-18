Mondiali 2026 le qualificate | impresa Scozia Danimarca ai playoff Bene Spagna Belgio e Austria

Ilmessaggero.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cala il sipario sui gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

mondiali 2026 le qualificate impresa scozia danimarca ai playoff bene spagna belgio e austria

© Ilmessaggero.it - Mondiali 2026, le qualificate: impresa Scozia, Danimarca ai playoff. Bene Spagna, Belgio e Austria

Approfondisci con queste news

mondiali 2026 qualificate impresaMondiali 2026, le qualificate: impresa Scozia, Danimarca ai playoff. Bene Spagna, Belgio e Austria - L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con la Spagna i ... Lo riporta msn.com

mondiali 2026 qualificate impresaMondiali 2026, tutti i risultati: la Scozia fa l'impresa contro la Danimarca, la Spagna pareggia con la Turchia di Montella - Gol, emozioni e spettacolo nell'ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2026. Si legge su corrieredellosport.it

mondiali 2026 qualificate impresaMondiali 2026, le squadre qualificate al termine dei gironi: sorridono Danimarca e Spagna, Scozia ai playoff con l'Italia - L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 Qualificate Impresa