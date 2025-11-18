Mondiali 2026 le qualificate | impresa Scozia Danimarca ai playoff Bene Spagna Belgio e Austria
Cala il sipario sui gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Mondiali 2026: Spagna, Svizzera, Scozia, Austria e Belgio sono le ultime nazionali europee qualificate Vai su X
Argentina e Portogallo sono qualificate ai mondiali Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno la possibilità di diventare i primi due giocatori della storia a giocare sei mondiali - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, le qualificate: impresa Scozia, Danimarca ai playoff. Bene Spagna, Belgio e Austria - L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con la Spagna i ... Lo riporta msn.com
Mondiali 2026, tutti i risultati: la Scozia fa l'impresa contro la Danimarca, la Spagna pareggia con la Turchia di Montella - Gol, emozioni e spettacolo nell'ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2026. Si legge su corrieredellosport.it
Mondiali 2026, le squadre qualificate al termine dei gironi: sorridono Danimarca e Spagna, Scozia ai playoff con l'Italia - L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con ... msn.com scrive