Misure ' antimovida' in via Cambini salta il numero chiuso | limitazioni su alcol musica e orari di apertura
Niente numero chiuso (almeno per il momento) in via Cambini, ma è in arrivo un'ordinanza del Comune che stabilirà gli orari di chiusura dei locali nei vari giorni della settimana e lo stop alla vendita dell'alcol da asporto. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerso dal Comitato per l'ordine e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
