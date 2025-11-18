Niente numero chiuso (almeno per il momento) in via Cambini, ma è in arrivo un'ordinanza del Comune che stabilirà gli orari di chiusura dei locali nei vari giorni della settimana e lo stop alla vendita dell'alcol da asporto. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerso dal Comitato per l'ordine e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Misure 'antimovida' in via Cambini, salta il numero chiuso: limitazioni su alcol, musica e orari di apertura