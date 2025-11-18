Missione possibile anti-Sassuolo Dopo le nazionali il rientro al lavoro Fra domani e giovedì rosa completa Cuadrado forse in campo già lunedì

di Lorenzo Vero Parte oggi la missione anti-Sassuolo. Dopo il tempo libero concesso da Alberto Gilardino alla squadra in seguito all’amichevole contro la Carrarese giocata sabato mattina all’Arena, quindi con il resto della giornata, la domenica e il lunedì di riposo per la squadra, i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado si riapriranno per il Pisa Sporting Club. Giorni liberi "extra", dettati dal fatto che i nerazzurri torneranno in campo, per la dodicesima giornata di Serie A, nel posticipo, in programma lunedì 24 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una settimana di lavoro che sarà anche più lunga rispetto a quella "standard". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Missione (possibile) anti-Sassuolo. Dopo le nazionali il rientro al lavoro. Fra domani e giovedì rosa completa. Cuadrado forse in campo già lunedì

