Nicola Minarelli, segretario provinciale del Pd, è stato per anni sindaco a Portomaggiore. Il suo mandato coincide con la seconda fase degli arrivi. Nella cittadina attualmente ci sono 2.871 stranieri su 12.348 abitanti, quasi un quarto della popolazione Minarelli, in che periodo è stato sindaco, quando i primi arrivi? "Ho ricoperto l’incarico di primo cittadino dal 2011 al 2021, i primi arrivi sono tra le fine degli anni Novanta e i primi anni 2000" Quali iniziative e progetti avete promosso per accogliere i migranti durante il suo mandato? "Per tutti i 10 anni mi sono sentito dire che ne ’prendevamo’ troppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Minarelli, invito ai genitori: "Scuola, non abbiate paura. Iscrivete qui i vostri figli"