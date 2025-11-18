Mimmo Lucano vuol esportare il modello Riace per i migranti | ora ci riprova in Ue
Mimmo Lucano, insieme ad Agazio Loiero, ex ministro ed ex presidente della Regione Calabria, domani saranno a Bruxelles nell'ambito dell'evento "Un'Europa accogliente contro la paura". Un tema che sta particolarmente caro all' ex sindaco di Riace, pronto a "esportare" il modello creato nella città che amministrava, in cui le case in disuso venivano sistemate e messe a disposizione dei migranti e dei richiedenti asilo. In questo modo, la città nel cuore della Calabria era stata ripopolata di migranti ma gli aspetti legali e burocratici ne hanno fermato lo sviluppo, portando allo smantellamento del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
""Mimmo Lucano"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L’iniziativa di questa sera è stata annullata perché il treno di Mimmo lucano è bloccato da ore vicino Paola in Calabria causa sospensione della circolazione. L’evento non è annullato ma POSTICIPATO! Seguite le pagine per aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
La Calabria rilancia il “modello Riace” in Europa - Domani l’eurodeputato Mimmo Lucano, ex sindaco del paese del Reggino diventato famoso per le sue polit ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
Migranti, così Lucano vuole svuotare le tendopoli e trasferirli nei borghi calabresi - Un manipolo di eurodeputati, capitanati da Mimmo Lucano, hanno fatto visita alla tendopoli calabrese di San Ferdinando, che il governo (insieme a Rosarno) ha individuato come area di riqualificazione. Si legge su ilgiornale.it
Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto. “Pronto il ricorso, resterò sindaco” - Per decisione del tribunale civile di Locri, che ha accolto il ricorso della Prefettura contro la delibera di conferma del consiglio comunale, ... Riporta repubblica.it