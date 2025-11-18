Mimmo Lucano vuol esportare il modello Riace per i migranti | ora ci riprova in Ue

Ilgiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Lucano, insieme ad Agazio Loiero, ex ministro ed ex presidente della Regione Calabria, domani saranno a Bruxelles nell'ambito dell'evento "Un'Europa accogliente contro la paura". Un tema che sta particolarmente caro all' ex sindaco di Riace, pronto a "esportare" il modello creato nella città che amministrava, in cui le case in disuso venivano sistemate e messe a disposizione dei migranti e dei richiedenti asilo. In questo modo, la città nel cuore della Calabria era stata ripopolata di migranti ma gli aspetti legali e burocratici ne hanno fermato lo sviluppo, portando allo smantellamento del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

mimmo lucano vuol esportare il modello riace per i migranti ora ci riprova in ue

© Ilgiornale.it - Mimmo Lucano vuol esportare il "modello Riace" per i migranti: ora ci riprova in Ue

Altre letture consigliate

La Calabria rilancia il “modello Riace” in Europa - Domani l’eurodeputato Mimmo Lucano, ex sindaco del paese del Reggino diventato famoso per le sue polit ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Migranti, così Lucano vuole svuotare le tendopoli e trasferirli nei borghi calabresi - Un manipolo di eurodeputati, capitanati da Mimmo Lucano, hanno fatto visita alla tendopoli calabrese di San Ferdinando, che il governo (insieme a Rosarno) ha individuato come area di riqualificazione. Si legge su ilgiornale.it

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto. “Pronto il ricorso, resterò sindaco” - Per decisione del tribunale civile di Locri, che ha accolto il ricorso della Prefettura contro la delibera di conferma del consiglio comunale, ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mimmo Lucano Vuol Esportare