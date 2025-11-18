Mimmo Lucano, insieme ad Agazio Loiero, ex ministro ed ex presidente della Regione Calabria, domani saranno a Bruxelles nell'ambito dell'evento "Un'Europa accogliente contro la paura". Un tema che sta particolarmente caro all' ex sindaco di Riace, pronto a "esportare" il modello creato nella città che amministrava, in cui le case in disuso venivano sistemate e messe a disposizione dei migranti e dei richiedenti asilo. In questo modo, la città nel cuore della Calabria era stata ripopolata di migranti ma gli aspetti legali e burocratici ne hanno fermato lo sviluppo, portando allo smantellamento del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mimmo Lucano vuol esportare il "modello Riace" per i migranti: ora ci riprova in Ue