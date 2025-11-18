Milano studente di 22 anni rischia la paralisi | il branco rideva sui social dopo il pestaggio per 50 euro

Aggredito e accoltellato, rischia la paralisi. Un giovane studente di 22 anni della Bocconi rischia di rimanere paralizzato dopo essere stato brutalmente picchiato e accoltellato da un branco di cinque giovani tra i 17 e i 18 anni. L’aggressione è avvenuta la notte del 12 ottobre nei pressi di Corso Como, zona simbolo della movida milanese. Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, il 22enne era solo dopo una serata di svago, quando il gruppo lo ha avvicinato chiedendo una sigaretta e, successivamente, dei soldi. Uno degli aggressori gli strappa 50 euro, scatenando la reazione della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

