Milano studente di 22 anni rischia la paralisi | il branco rideva sui social dopo il pestaggio per 50 euro
Aggredito e accoltellato, rischia la paralisi. Un giovane studente di 22 anni della Bocconi rischia di rimanere paralizzato dopo essere stato brutalmente picchiato e accoltellato da un branco di cinque giovani tra i 17 e i 18 anni. L’aggressione è avvenuta la notte del 12 ottobre nei pressi di Corso Como, zona simbolo della movida milanese. Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, il 22enne era solo dopo una serata di svago, quando il gruppo lo ha avvicinato chiedendo una sigaretta e, successivamente, dei soldi. Uno degli aggressori gli strappa 50 euro, scatenando la reazione della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
Uno studente della Bocconi di 22 anni è stato accoltellato a Milano da cinque ragazzi di meno di vent’anni. La notizia è stata tenuta bassa dai media ma è una cosa enorme. Lo studente resterà paralizzato a una gamba. E i coetanei che lo hanno colpito sono Vai su X
Oggi, 17 novembre è la Giornata Internazionale dello Studente. In questa giornata, che promuove il diritto allo studio e l’importanza della cultura e della conoscenza, il Collegio di Milano e la Fondazione Collegio delle Università Milanesi ribadiscono il loro im - facebook.com Vai su Facebook
Studente della Bocconi accoltellato, resterà invalido - Un giovane di 22 anni, studente della Bocconi, è stato rapinato picchiato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. Segnala altarimini.it
Giovane studente bocconiano rapinato e accoltellato a Milano, resterà invalido: 5 arresti - Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. msn.com scrive
Rapina a Milano, giovane accoltellato resta invalido: 5 arresti - Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. tg24.sky.it scrive