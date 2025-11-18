Milano pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner | è gravissimo

L'incidente in viale Jenner. Un grave incidente è avvenuto questa mattina in viale Jenner a Milano, dove un autobus della linea Atm ha investito un pedone. L'uomo si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Secondo quanto riportato dall' Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente si è verificato alle 11:56, all'altezza del civico 54. Il pedone, di età non ancora resa nota, è stato travolto da un autobus guidato da un uomo di 30 anni. Intervento dei soccorsi.

