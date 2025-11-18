Milano pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner | è grave
Un uomo è stato investito oggi da un autobus della linea 90 dell’Atm in Viale Edoardo Jenner, a Milano. L’incidente è avvenuto all’altezza della moschea. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone avrebbe attraversato la carreggiata nonostante il semaforo fosse rosso. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu hanno trasferito l’uomo in codice rosso al Niguarda, con un trauma cranico, al volto e all’addome. Soccorso anche l’autista dell’autobus, 30 anni, sotto shock per quanto accaduto. I rilievi della Polizia locale sono volti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
ULTIM'ORA Pedone investito da un autobus a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano: è gravissimo - Un autobus della linea Atm ha investito un pedone in viale Jenner a Milano: è in gravissime condizioni. fanpage.it scrive
Milano, pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner: è grave - (LaPresse) Un uomo è stato investito oggi da un autobus della linea 90 dell'Atm in Viale Edoardo Jenner, a Milano. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Uomo investito da un autobus a Milano: è gravissimo - L'incidente in viale Jenner, zona nord della città. Secondo rainews.it