Milano Music Week 2025 | artisti calendario e appuntamenti

Da lunedì 17 a domenica 23 novembre a Milano arriva la nona edizione della ‘Milano Music Week’: il capoluogo lombardo diventa un grande palcoscenico diffuso per una settimana di concerti, dj-set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali che trasformano la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Hey Siri, imposta il tragitto per la Milano Music Week! Non sai come raggiungerci? Non preoccuparti, Milano è una giungla ma ci siamo noi a salvarti con questa piccola guida. Tram o metro, verde o rossa, e raggiungi direttamente le nostre venues. Non ti res - facebook.com Vai su Facebook

MILANO MUSIC WEEK: CONVEGNO D'APERTURA "Il futuro della musica è adesso: sfide e strategie per un'industria in evoluzione" è il titolo del convegno d'apertura della Milano Music Week che quest'anno mette l'accento sulle nuove generazioni. NEW Vai su X

Tananai alla Milano Music Week 2025: «Scrivere un prompt sta diventando un’arte» - Tananai ha tenuto due panel nella giornata inaugurale della Milano Music Week parlando di AI e “svelando” i segreti delle produzioni musicali ... Si legge su billboard.it

Autry, Jusbox e Cashless: i migliori eventi della Milano Music Week 2025 - La MMW 2025 è nel vivo: scopri le experience più innovative tra moda (Autry), profumi (Jusbox) e pagamenti smart (foodja). Lo riporta milanolife.it

Milano Music Week, Amadeus svela i segreti della radio nell’era digitale: trasformazione e nuovi linguaggi - Il conduttore ospite del talk "La radio nel digitale" il 21 novembre. Lo riporta ilfattoquotidiano.it