Milano investito da un autobus in viale Jenner | gravissimo pedone

Milano, 18 novembre 2025 – Questa mattina (martedì 18 novembre)  in viale Jenner, intorno alle 12, un autobus Atm ha investito un pedone. Come riferito da  Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l’uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasferito all’ospedale Niguarda in codice rosso. Stando a quanto emerso nell’incidente avrebbe riportato un trauma cranico e ferite al volto e all’addome. L’autista del bus (30 anni) non presenta trauma evidenti, ed è stato accompagnato al nosocomio in codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

