Milano incidente Suv Due indagati per omicidio stradale

18 nov 2025

Due gli indagati per l’incidente avvenuto domenica scorsa all’alba a Milano, in cui ha perso la vita un diciannovenne. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano, incidente Suv. Due indagati per omicidio stradale

