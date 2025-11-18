Milano il video che scagiona il 20enne | era un soccorritore

Un video scagiona il 20enne inizialmente accusato di guidare il Mercedes classe G Brabus su cui ha perso la vita Pietro Silva Orrego. Non era infatti il giovane senza patente Y.N., come si pensava in un primo momento, a guidare il suv che, all'alba di domenica a Milano, si è schiantato contro una Opel Corsa causando la morte del 19enne e il ferimento di altri due giovani. È quanto emerso dalle indagini della Polizia locale, anche sulla base di alcuni video rimbalzati nelle scorse ore sui social. Il ventenne conosceva i tre giovani e, probabilmente, aveva trascorso la serata con loro. Sceso prima dal suv, sarebbe accorso in loro aiuto subito dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, il video che scagiona il 20enne: era un soccorritore

