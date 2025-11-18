Milano focolaio di legionella a San Siro | un morto e 8 ricoverati Analisi a tappeto nel quartiere
Milano – Un sospetto focolaio di legionella è stato identificato “nel quartiere di San Siro a Milano nell’area di via Rembrandt”. Lo fa sapere in un nota Ats Città metropolitana di Milano spiegando che i casi segnalati sono 11 “e presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella. Una persona è deceduta e, attualmente, 8 sono ricoverate ”. Stando a quanto risulta al Giorno, la persona deceduta era anziana e con patologie. Le persone più a rischio sono gli over 65 e chi è fragile per altre malattie, perché il batterio buca le difese immunitarie. Ora sono state avviate le indagini per individuare l’origine del contagio con campionamenti nelle abitazioni, i cui esiti di laboratorio sono ancora in corso, e con la valutazione di altri luoghi sensibili del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
