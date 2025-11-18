È uno dei momenti più iconici e amati del periodo che precede l’apertura dei Giochi Olimpici, nella cui cerimonia inaugurale viene acceso l’imprescindibile braciere olimpico. Il lungo viaggio della torcia, accesa a Olimpia, in Grecia verso la meta dei Giochi, nel prossimo gennaio, in occasione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, toccherà anche l’ Emilia-Romagna, tra il 5 e il 19 gennaio. Ad annunciarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso straordinario attraverserà l’intero Paese, esalterà lo spirito italiano e unirà con il passaggio di ogni singolo tedoforo il territorio e le comunità locali, in un momento di grande celebrazione nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Milano-Cortina, l’attesa. La fiamma olimpica a Ravenna il 7 gennaio