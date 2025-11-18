Milano 22enne aggredito e accoltellato per 50 euro | cinque arresti

Ha rischiato di morire per una banconota da 50 euro il giovane studente della Bocconi aggredito e accoltellato in pieno centro a Milano. Ora i responsabili dell’assalto sono stati arrestati dalla polizia con le pesanti accuse di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. Si tratta di cinque ragazzi, tra cui tre minorenni. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

milano 22enne aggredito e accoltellato per 50 euro cinque arresti

