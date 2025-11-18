Milano 22enne accoltellato resta invalido | gli aggressori si vantavano su Instagram

Tgcom24.mediaset.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, ferito nella notte del 12 ottobre, ha riportato danni permanenti a una gamba. I cinque ragazzi coinvolti, tre minorenni e due maggiorenni, si scambiavano messaggi sprezzanti dopo il ferimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano 22enne accoltellato resta invalido gli aggressori si vantavano su instagram

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, 22enne accoltellato resta invalido: gli aggressori si vantavano su Instagram

